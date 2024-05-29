الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين خطوة مهمة في الوقت الراهن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين خطوة مهمة في الوقت الراهن، ولها مردود اقتصادي على الجانب المصري، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية. 

أضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر  والصين تربطهما علاقات ممتدة تاريخيا، زادت قوة خلال الأعوم الماضية على المستويين التجاري والاقتصادي.

مصر والصين تربطهما علاقات ممتدة تاريخيا

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصين اختارت مصر لإنشاء المنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ومنطقة السخنة، منوها بأن الفترة الأخيرة شهدنا استثمارات مختلفة ومتنوعة، وهناك توجيهات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في مجال التكنولوجيا. 

 

خبير اقتصادي الرئيس السيسي مردود اقتصادي علاقات تاريخية المنطقة الصناعية الصينية

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