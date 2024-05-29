الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالي "غرب سهيل" بأسوان يشكرون الرئيس على إدراج قريتهم ضمن حياة كريمة

اللقاء
اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفدا عن أهالي قرية غرب سهيل النوبية، لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية وآلية التعامل معها وتنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لنهو المشروعات التنموية والخدمية التي تصب في صالح المواطن الأسوانى. 

كما قدم ممثلو أهالي قرية غرب سهيل شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ شريان الحياة بمشروع محور وكوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى توجيهات بإدراج القرية فى المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة أثناء زيارته الأخيرة لها خلال “أسبوع الصعيد”. 

مشروعات قومية كبرى في الجمهورية الجديدة

ومن جهته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد مشروعات قومية كبرى وعملاقة، ومن بينها مشروع محور بديل خزان أسوان الحر، والذي يعتبر إضافة هامة لعاصمة الاقتصاد الإفريقي، وسيساهم بشكل مباشر في أن يكون لها “براند” عالمي جديد بما يتواكب مع مكانتها الحضارية والتاريخية. 

لفت إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حريصة على تنفيذ مداخل ومخارج محور وكوبري خزان أسوان البديل لخدمة حركة النقل بقرية غرب سهيل، وبالتالي تسهيل حركة أهالي القرية والمجموعات السياحية الوافدة إليها. 

أكد محافظ أسوانأن هذا المحور التنموى سيساهم أيضًا فى ربط القرية بشرق وغرب النيل والطريق الصحراوى الغربى، فضلًا عن أنه يشهد حاليا الإنتهاء من اللمسات النهائية تمهيدًا للإفتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالى حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98 %، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه. 

أضاف أن قرية غرب سهيل تشهد خلال الفترة الحالية جهود عظيمة ومشروعات متنوعة فى كافة قطاعات العمل العام، ولاسيما بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو ما يتكامل مع تنفيذ خطة للتطوير الشامل للقرية ليتم تحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والإستشفائية والسفارى، ولتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية. 

ومن جهتهم، أكد ممثلو أهالي قرية غرب سهيل حرصهم الكامل لتحقيق المصلحة العامة لوطنهم ومحافظتهم لاستكمال أى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والإيجاب للجيل الحالي والأجيال القادمة، مشيدين بجهود محافظ أسوان وحرصه على الاستماع لمطالبهم والسعى لتلبيتها على الوجه الأكمل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ أسوان أهالى غرب سهيل اجتماع المطالب الجماهيرية

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