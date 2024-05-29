الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اتفاقية الشراكة".. خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "اتفاقية الشراكة.. خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة".

وقال التقرير: "في خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف مجازرها في قطاع غزة، اتفق وزراء خارجية التكتل على دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بموجب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والمعروف باسم اتفاقية الشراكة".

وأضاف: "المسئولون الأوروبيون يعتزمون اغتنام الاجتماع لمواجهة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن امتثالها للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في مدينة رفح الفلسطينية".

وتابع: "الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أوضح أن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل سيناقش مدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان على خلفية العدوان على قطاع غزة.

الحرب في غزة إسرائيل حقوق الانسان الاتحاد الأوروبي

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