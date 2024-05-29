ختام فعاليات المعسكر الأول والثاني من معسكرات الرياضة من أجل التنمية بمطروح

أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ختام فعاليات المعسكر الأول والثاني من معسكرات الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي مهارتي" بمدرستي الشيخ عطيوة الإبتدائية والسيدة عائشة بمدينة مرسى مطروح.

_تمكين الفتيات

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن برنامج الرياضة من أجل التنمية يهدف لتمكين الفتيات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتنفيذ معسكرات هي تجربة مكثفة لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويتضمن جميع الأنشطة المختلفة ويحقق المعسكر فرصة للفتيات والفتيان للتفاعل مع بعضهم البعض وتجربة كل ما يقدمه برنامج الرياضة من أجل التنمية (مهارتي لياقتي) وإختيار وترتيب الأنشطة طوال أيام المعسكر تم بدء تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي مهارتي، دوّي" والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة تحت شعار مهارتي لياقتي مهارتي.

_اكتشاف الآخرين

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف الآخرين من خلال الرياضة ويتضمن البرنامج الدروس المستفادة مثل "العلاقات، أتعلم التواصل الفعال، أنا وأقراني، أعبر عن نفسي، أشعر بالآخر، احترم إختلاف الأخر، أنا جزء من فريق" بمشاركة ١٠٠ مستفيد من الفتيات والبنين حيث يستهدف المعسكر الأعمار التي تتراوح بين ١٠ - ١٥ عام ويستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام.

_تمكين الفتيات

وأشار الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، إلى أهمية البرنامج الذي يستهدف نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات مثلا زواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع لذلك يتم تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تمكين الفتاة لتتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتمكين الفتيات والتي تدعمها وزارة الشباب والرياضة - برنامج الرياضة من أجل التنمية بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.