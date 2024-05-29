الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: علاقات مصر والصين تطورت بشكل متميز آخر 10 سنوات

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الصيني

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن علاقات مصر والصين متميزة خاصة خلال الـ10 أعوام الماضية، موضحًا أن مصر وضعت استراتيجية واضحة في سياستها الخارجية منذ 2014، تتمثل في الانفتاح على دول العالم كافة، خاصة القوى الفاعلة في النظام العالمي.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أقامت علاقات متوازنة وقوية مع مختلف دول العالم، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 إلى الصين كانت تهدف إلى نقل العلاقات المصرية الصينية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، ما فتح مجالات عديدة لمصر سياسيًا، وتمثل في تطابق وجهات النظر خاصة في الشرق الأوسط.

وجهات نظر مصر والصين متطابقة في القضايا العالمية

وتابع الكاتب الصحفي أن وجهات نظر مصر والصين متطابقة في القضايا العالمية، أهمها الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، ونفاذ دخول أكبر قدر من المساعدات.

كاتب صحفي مصر والصين الـ10 أعوام الماضية الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة

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