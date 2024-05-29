قرار من النيابة ضد عصابة "سرقة الأجانب" بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على أجانب والاستيلاء على مبلغ مالي عن طريق مغافلتهم وخطفه أثناء تقابلهم لتغيره عملات محلية بأجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبلغ والسيارة المستخدمة في الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من رجال الشرطة بقسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتواصلهما مع القائم على إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتقابل بدائرة القسم لتغيير العملات المحلية بأُخرى أجنبية، ولدى حضورهما قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بخطف المبلغ المالى منهما ولاذوا بالهروب.

وبالفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاطلين وسائق "لهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل والقي القبض علي المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهم"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.