الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة سيدة متهمة بإحداث عاهة مستديمة لأخرى في منشأة القناطر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تستكمل الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لسيدة بمنطقة منشأة القناطر لحين إحضار المتهمة ذاتها.

تفاصيل الاتهامات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم 20 /4 /2023، أحدثت المتهمة "زينب،ع"، عمدا بالمجنى عليها بأن سددت لها ضربتين استقرتا في وجهها واتبعتهما بدفعها على درج السلم بمنزلها فطرحتها أرضا محدثة ما بها من إصابات.

وأضاف أمر الإحالة، أن الإصابات عبارة عن كسر بأسفل عظمتي الساعد الأيسر "الزند" والكبيرة وكسر آخر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر مما استلزم معه التداخل الطبي لتثبيت الكسور داخليا بواسطة أسلاك معدنية ومسامير معدنية على التوالي.

تابع أمر الإحالة "ترتب على حدوث إصابتها وجود إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر وإعاقة في منتصف جميع حركات مفصل الفخد اليسرى والضغط بعنق عظمة الفخذ اليسرى، ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو ثلاثين بالمائة، والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات".

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة جنايات جنوب عاهة مستديمة منشأة القناطر

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