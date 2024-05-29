أخبار فاتتك|الرئيس السيسي يلتقي كبار قيادات الدولة الصينية وتحذير من الوضع الصحي في غزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"الصحة العالمية" تحذر بشأن الوضع الصحى الصعب فى غزة

أصدرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية بيانًا مفصلًا يعبر عن قلق المنظمة إزاء الوضع الصحي الصعب في قطاع غزة، مشيرة إلى عدم فهمها لسبب استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف في المنطقة.

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مع استمرار جرائم الاحتلال فى رفح.. الأردن يطالب المجتمع الدولى بمحاسبة المسئولين

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، مجددًا اليوم، واستمرارها بارتكاب جرائم الحرب البشعة بحق الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.

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سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

زاد البحث عن سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 في بورصة الدواجن عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدرت كافة محركات البحث مؤخرا حيث تعد الدواجن أكثر المأكولات على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

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تقرير يفضح ممارسات إسرائيل ضد "الجنائية الدولية": تجسس وتهديد منذ عقد كامل

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية النقاب عن الحرب السرية التي تشنها إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ ما يقرب عقد من الزم.

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الرئيس السيسى يلتقي عددًا من كبار قيادات الدولة الصينية.. اليوم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي عددا من كبار قيادات الدولة الصينية، مثل رئيسى مجلس الدولة والنواب الصينيين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات.

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إلهام شاهين عن رقمنة ذكريات الفنانين: “الفنان سفير لبلده”

قالت الفنانة إلهام شاهين: "إن توثيق حياتنا مهم خاصة بعد رحيل الفنان، وأتمنى أن نعلم أكثر الجانب المشرق للفن والسوشيال ميديا مهمة والرقمنة أمر ضروري لتاريخ الحقبة الزمنية الفنية التي نعيشها. خاصة وأصبح مؤخرا هناك هجوم واضح على الفن، والإعلام يركز على القشور ولكن في ديجيتايزد نركز على تاريخ أهل الفن".

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