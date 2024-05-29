اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "رشوة آثار إمبابة"

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أ.ع" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا.

كانت قضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم أ.ع وم.ح بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام.ع وم.ا، ما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء.س ورمضان.ح وإ.ع وأحمد.ع بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي.ح بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ رشوة آثار إمبابة، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.