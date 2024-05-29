الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة": 4 نصائح تساعد مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان

مناسك الحج
مناسك الحج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ٤ نصائح تساعد مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان، وذلك فى تقرير رسمى لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وجاءت نصائح وزارة الصحة كالتالى….

  • إبلاغ طبيب البعثة الطبية بالمرض
  • إحضار كمية كافية من الأدوية
  • تجنب التعرض للإجهاد والانفعالات
  • اصطحاب أحد الأقارب أو الأصدقاء

وقالت الوزارة إنه يمكن إصابة أى شخص بالصرع وتختلف النوبات مش شخص إلى أخر، لافتة إلى أنه يتسبب الصرع فى أن يصبح نشاط الدماغ غير طبيعيًا مما يؤدى إلى نوبات وأحيانًا فقدان الوعى.

خطوط ساخنة بالحج

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد خصصت عدد من الخطوط الساخنة فى مكة والمدينة لتواصل الحجاج مع البعثة الطبية للحج، وذلك فى إطار التأكد من صحة وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

بدوره، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقى تطعيم الالتهاب السحائى قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، أو أن تكون لدى الحاج شهادة سارية المفعول تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى ACYW135، حيث يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظات.

وأوصى بأهمية تلقى لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج، من خلال 160 مكتبًا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كل المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمى للوزارة.

كما نصح أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج، واصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

الصحة الصرع البعثة الطبية الأدوية نشاط الدماغ فقدان الوعي

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