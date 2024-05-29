الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع الرسمية تتشر قرار محافظة الجيزة بإشهار نادی كايرو سبورج

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار محافظة الجيزة رقم (۱۳۲) بإشهار نادي كايرو سبورج (نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية).

ونص قرار محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة إدارة الهيئات قرار رقم (٩١) بشهر نادی كايرو سبورج (نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية) تحت رقم (۱۳۲) بتاريخ 29/2/2024 مدير مديرية الشباب والرياضة بعد الاطلاع على أحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي لنادى كايرو سبورج نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ وعلى اللائحة المالية الموحدة للأندية قرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي لأندية الشركات غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية رقم (٥۷۸) ؛ وعلى القرار رقم ٦٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى أوراق الشهر المقدمة من نادى كايرو سبورج نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ وعلى موافقة معالي الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة على استصدار قرار إشهار نادی كايرو سبورج نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور وكيل الوزارة بشأن اعتماد إشهار نادی کايرو سبورج نادی العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ قـــــرر:

 مادة ۱ - يشهر نادى كايرو سبورج (نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية). ومقره أسفل محور روض الفرج - الوراق - الجيزة تحت رقم 132 لسنة ۲۰۲٤ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

مادة 2 - على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة النادي.

الوقائع الرسمية محافظة الجيزة مديرية الشباب والرياضة نادی كايرو سبورج محور روض الفرج الوراق قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧

مواد متعلقة

"الرقابة المالية" تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق أمناء وصف وجنود أمن الموانئ

باسل رحمي: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة

قرار جمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين للعاملين بنقابة المهندسين

آخر موعد للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.. اعرف التفاصيل

وزير المالية: نستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية

الضرائب تؤكد ضرورة تعامل الممولين مع الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية

الجزائر تستضيف شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض الصناعات التقليدية

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات واسعة مع قوات الاحتلال بضاحية شويكة فى طولكرم بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب