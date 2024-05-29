الوقائع الرسمية تتشر قرار محافظة الجيزة بإشهار نادی كايرو سبورج

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار محافظة الجيزة رقم (۱۳۲) بإشهار نادي كايرو سبورج (نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية).

ونص قرار محافظة الجيزة - مديرية الشباب والرياضة إدارة الهيئات قرار رقم (٩١) بشهر نادی كايرو سبورج (نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية) تحت رقم (۱۳۲) بتاريخ 29/2/2024 مدير مديرية الشباب والرياضة بعد الاطلاع على أحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي لنادى كايرو سبورج نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ وعلى اللائحة المالية الموحدة للأندية قرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي لأندية الشركات غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية رقم (٥۷۸) ؛ وعلى القرار رقم ٦٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى أوراق الشهر المقدمة من نادى كايرو سبورج نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ وعلى موافقة معالي الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة على استصدار قرار إشهار نادی كايرو سبورج نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور وكيل الوزارة بشأن اعتماد إشهار نادی کايرو سبورج نادی العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية ؛ قـــــرر:

مادة ۱ - يشهر نادى كايرو سبورج (نادى العاملين بشركة كايرو سبورج للملابس الرياضية). ومقره أسفل محور روض الفرج - الوراق - الجيزة تحت رقم 132 لسنة ۲۰۲٤ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

مادة 2 - على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة النادي.