دخول 433 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى غزة في 3 أيام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بدخول 433 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، خلال 3 أيام.

وفي وقت سابق، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح المصرية، رمضان المطعني، إن هناك جهودًا مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، بشكل مستمر، حيث دخلت اليوم قرابة 187 شاحنة من معبر كرم أبوسالم.

وأوضح أنه في اليوم الأول والثاني رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال في معبر كرم أبو سالم عبور أى من هذه الشاحنات، ولكن اليوم حتى هذه اللحظة عبرت الشاحنات الخاصة بالوقود إلى الجانب الآخر ولم تتواجد أى أخبار حتى اللحظة عن رفضها أو قبولها.