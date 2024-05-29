"أمناء دمياط الجديدة" يؤكد على دفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه

شهدت القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة الخامسة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية (2024-2025)، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم، والشيخ محمد سلامة وكيل الأوقاف، والشيماء عبد المعطي مدير عام مديرية التضامن، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس مصر، لمناقشة موضوعات عدة جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تساهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية.

استهل المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم إنتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال، أبرزها ملفات التعليم والصحة والخدمات المقدمة لذوى الهمم وأسرهم، التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

خلف الله 5 ملفات هامة على مائدة مجلس أمناء دمياط الجديدة

فى ذات السياق، أفاد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة ممثل الشركة المصرية للإتصالات بدمياط ، لسرعة إنجاز أعمال تنفيذ شبكة الإتصالات بالمنطقة الصناعية بالمدينة، دفعا لعجلة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.

ملف الطب البيطري

فى سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الأمناء، مع الدكتور إيهاب شكرى مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، شكاوى بعض سكان المدينة من مشكلة الكلاب الضالة والجهود المبذولة والمتابعة المستمرة لحل هذه المشكلة، وكذا حملات إدارات التفتيش بالمديرية للمرور على محلات الجزارة بالمدينة.

فى قطاع الأوقاف:

وأكد الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، نظيم صلاة عيد الأضحى المبارك بالحديقة المركزية ومركز شباب مدينة دمياط الجديدة، مشيدًا بالمجهود الكبير المبذول من مجلس الأمناء والجهاز فى تقديم الدعم القوي للقطاع بالمدينة.

التضامن الإجتماعى:

وأشادت الشيماء عبد المعطي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، بالدعم اللا محدود وجهود مجلس الأمناء والجهاز التى تساعد على زيادة الخدمات المقدمة لأبنائنا من ذوي الهمم وذويهم ، مثل شاطئ قادرون بلاج لذوى الهمم، ومؤسسة الإبن الخاص التى تقدم خدمات التخاطب وتنمية المهارات والإرشاد النفسى والأسري والتعليم والتأهيل المهنى لأبنائنا من ذوي الهمم.

قطاع الصحة والتعليم:

أوقال رئيس مجلس الأمناء، إن هناك أخبار سارة وإنفراجة كبيرة فى ملفى الخدمات الطبية والتعليمية ي انتظار سكان مدينة دمياط الجديدة خلال الأيام القادمة، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء وجامعة حورس والأجهزة الخدمية.

من جهته، قدم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، الشكر للجميع ولكل فكر يساهم لنجاح منظومة العمل الجماعي التى تساعد في توفير الاحتياجات المطلوبة لتنمية وتطوير مدينة دمياط الجديدة وتوفير جودة حياة لسكان المدينة.