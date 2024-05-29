الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يلتقي عددًا من كبار قيادات الدولة الصينية.. اليوم

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي عددا من كبار قيادات الدولة الصينية، مثل رئيسى مجلس الدولة والنواب الصينيين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس خلال الزيارة رؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر.

وقد وصل الرئيس السيسى، أمس، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج، للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

وتتضمن الزيارة أيضًا حضور الرئيس السيسى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى يعقد 30 مايو الجارى، بمشاركة الرئيس الصينى وعدد من القادة العرب، الذى من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

الرئيس السيسي قيادات الدولة الصينية الصين الشركات الصينية

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