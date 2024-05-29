الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا.. ورياح على القاهرة والوجه البحرى

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

وقالت الهيئة عن حالة البحر المتوسط، إنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أضافت أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

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الأرصاد الجوية: موجة حارة تستمر لأكثر من أسبوع بسبب كتل هوائية صحراوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل المحافظات 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
العاصمة الإدارية 31 20 
6 أكتوبر 30 19 
بنها 30 20 
دمنهور 28 19 
وادي النطرون 30 20 
كفرالشيخ 28 20 
المنصورة 29 20 
الزقازيق 30 21 
شبين الكوم 30 20 
طنطا 30 20 
دمياط 27 20 
بورسعيد 26 21
الإسماعيلية 31 24
السويس 30 21
العريش 26 19 
رفح 25 18 
رأس سدر 32 22 
نخل 31 18 
كاترين 26 13 
الطور 34 24 
طابا 32 23 
شرم الشيخ 36 26 
الإسكندرية 25 19 
العلمين 25 18 
مطروح 24 19 
السلوم 25 18 
سيوة 30 17 
رأس غارب 37 27 
الغردقة 36 27 
سفاجا 37 27 
مرسى علم 37 28 
شلاتين 39 28 
حلايب 36 29 
أبورماد 37 28 
رأس حدربة 35 29 
الفيوم 31 20 
بني سويف 31 21 
المنيا 32 21 
أسيوط 33 21 
سوهاج 37 24 
قنا 39 25 
الأقصر 40 26 
أسوان 40 26 
الوادي الجديد 36 21 
أبوسمبل 41 27 

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