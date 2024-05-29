الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. طلائع الجيش يخشى مفاجآت كأس مصر أمام بورفؤاد

طلائع الجيش
طلائع الجيش

يختتم فريقي طلائع الجيش وبورفؤاد، أحد فرق القسم الثاني، منافسات اليوم الثاني من دور الـ32 ببطولة كأس مصر في نسختها الجديد (2023/2024)، عندما يتقابلان وجها لوجه، في تمام الثامنة ليلا، على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

بسيوني يطالب باستمرار نغمة الانتصارات 

وحث عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه على أهمية استمرار نغمة الانتصارات، في مواجهة الليلة أمام بورفؤاد والعمل على حسم التاهل مبكرا لثمن نهائي كأس مصر، دون الانتظار إلى وقت إضافي أو ضربات الجزاء.

كما حذرهم من الاستهتار أو الاستهانة بالمنافس، لأن بطولة الكأس دائما ما تكون بطولة المفاجآت وإقصاء الكبار، فهي معروفة على مستوى العالم كله بذلك.

بورفؤاد يبحث عن المفاجآة 

أما فريق بورفؤاد أحد فرق القسم الثاني، يبحث عن تحقيق المفاجآة وإقصاء طلائع الجيش من البطولة وكتابة التاريخ له.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وبورفؤاد بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة طلائع الجيش وبورفؤاد، المقرر انطلاقها الثامنة ليلا على ستاد جهاز الرياضة العسكري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 أو2، على الهواء مباشرة.

حكام مباراة طلائع الجيش وبورفؤاد بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة طلائع الجيش وبورفؤاد، في اليوم الثاني من دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا طاقم مكون من حسام عزب للساحة، ويعاونه عماد العقاد حكم مساعد أول، وأحمد عبدالغني حكم مساعد ثان، وأحمد عبدالسميع حكما رابعا.

حكام مباراة طلائع الجيش وبورفؤاد بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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