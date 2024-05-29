الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

28 مصابًا في انقلاب سيارة على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 28 عاملًا وعاملة، في انقلاب سيارة على محور 30 يونيو في نطاق مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

تفاصيل الحادث
تلقى  اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود انقلاب سيارة عمال على المحور قبل نزلة المحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين في اتجاه السويس.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 28 عاملًا وعاملة، بسحجات وكسور، جرى نقلهم إلى مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وتحرر محضر بالحادث، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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