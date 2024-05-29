الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد اللائحة الاسترشادية للمخالفات والغرامات

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء، عن اعتماد اللائحة الاسترشادية للمخالفات والغرامات وإعادة الشيء لأصله بموانئ الهيئة، كما نشرت الوقائع الرسمية اليوم  قــرار مجلـس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم (16) بجلسة الاجتماع رقم (۳) لعام 2023/2024 بشأن اعتماد اللائحة الاسترشادية للمخالفات والغرامات وإعادة الشيء لأصله بموانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتحدد اللائحة الجديدة قيمة المخالفات والغرامات المفروضة على مختلف أنواع المخالفات الإدارية والحوادث والإضرار بالميناء وبيئة العمل.

أهم النقاط في اللائحة الجديدة

المخالفات الإدارية: تشمل قيمة المخالفة في هذه الفئة مخالفات مثل دخول شاحنة / معدة للعمل بالميناء بدون تسجيل، وخروج شاحنة / معدة من الميناء دون محاسبة الخزينة، وقبض قائد الشاحنة على وضع خامات أو مواد في الشاحنة للتلاعب في الميزان.

الحوادث: تشمل نفقات إعادة الشيء لأصله في هذه الفئة إتلاف مهمات (معدات - كابلات - أعمدة إنارة - شواديف) لوحات كهرباء أو اتصالات، وسقوط بلتات أو لفات حديد من السيارات والشاحنات على الطبقة السطحية لأإسفلت، وإتلاف أسوار الزينة من GRC.

الإضرار بالميناء وبيئة العمل: تشمل قيمة المخالفة / الغرامة في هذه الفئة إلقاء مخلفات سائلة / صلبة / نواتج ردم في غير الأماكن المخصصة لذلك، وإحداث تلوث بالطرق أو الساحات والأرصفة عن طريق غسيل السيارات أو إلقاء مخلفات أو زيوت أو بضائع، وتخزين رواكد قابلة للاشتعال أو مواد خطرة داخل المنشآت والساحات بدون موافقات.

 

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين للعاملين بنقابة المهندسين

  

الوقائع الرسمية اليوم المنطقة الاقتصادية قناة السويس الأمانة العامة لمجلس الإدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللائحة الاسترشادية لمخالفات والغرامات

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