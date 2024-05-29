الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة 73 متهمًا في "خلية التجمع الإرهابية"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بـمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع الإرهابية".

وذكرقرار الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

مجمع محاكم بدر خلية التجمع الإرهابية جنايات التجمع الخامس جماعة إرهابية

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