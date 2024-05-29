الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع.. اليوم

ارشيفية
ارشيفية

تنظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل في القضية رقم 12146 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.

وشهدت الجلسة الماضية تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس للمرافعة الدفاع.

كانت الجلسات الماضية شهدت إرفاق هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الوارد من مستشفى الصحة النفسية بمحضر الجلسة، وجاء مضمون التقرير أن المتهمة لا تعاني من أي أمراض نفسية تجعلها تقبل على قتل ابنتها، وأنها تتمتع بكامل قواها العقلية، وكانت في حالة إدراك يوم الحادث.

وكانت قد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسي لبيان سلامة القوى العقلية للمتهمة من عدمه بناءً على طلب الدفاع، وطلب دفاع المتهمة عدم الأخذ بالتقرير الوارد من اللجنة الخماسية وتشكيل لجنة سباعية من أطباء الصحة النفسية لكون موكلته غير مدركة لأفعالها.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الطب النفسي اللجنة الخماسية المضيفة

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