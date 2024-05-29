الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يا رايحيين للنبي الغالي

"مصر للطيران" تُعلن انطلاق الجسر الجوى لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت شركة مصر للطيران  عن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي للحج لهذا العام، اليوم الأربعاء، من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، على متن رحلة رقم MS1693  تحمل حجاج القرعة التابعة لوزارتي الداخلية والتضامن من محافظتي الغربية والمنوفية. 

وقال المهندس يحيى زكريا، ريئس شركة مصر للطيران، في بيان، إنه من المقرر أن تسيير الشركة اليوم، أول أيام التفويج، 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة، وذلك بواقع 6 رحلات إلى جدة، و10 رحلات إلى المدينة المنورة، من بينها 4 رحلات لنقل حجاج باماكو وكوناكري ورحلة من برج العرب إلى جدة لنقل حجاج تضامن الغربية والمنوفية، وقرعة المنوفية بعثة وزارة الداخلية وحج أفراد.

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قبل سفر الحجاج.. ما يجب على الحاج فعله قبل الحج؟

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تسفير جميع الحجاج الأجانب لهذا العام، بانطلاق الرحلات الخاصة بهم منذ 23 من شهر مايو الجاري، كما نقلت الشركة الحجاج من دولتي غينيا ومالي، بعد غياب 12 عامًا، وبلغ عددهم أكثر من 15 ألف حاج، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.

ولفت إلى أن ذلك يعد تأكيدا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء، كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والسابعة على مستوي العالم منذ السابع من مايو عام 1932.

جسر جوى لنقل الأجانب

ولفت إلى أن  الجسر الجوي لنقل الأجانب والأفارقة عن طريق مصرللطيران، انطلقت منذ الخميس الماضي 17 رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجًا، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من ٢٢ يونيو وحتي ٣ يوليو القادم، وسيتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج "B787-9" المعروفة باسم "طائرة الأحلام"، والتي تتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد ٣٠٩ ركاب.

وفي ذات السياق، قال المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة الميناء، إنه تم الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج وتوديعهم للأراضي المقدسة، كذلك بدء التنسيق مع كل الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتم تخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات المخصصة للحجاج، وزيادة أعداد المنسقين والمساعدين لتقديم كل أوجه المساعدة لحجاج بيت الله الحرام خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، وذلك وفقا لتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج.

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