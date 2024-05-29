الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. المقاولون العرب يواجه الترسانة من أجل التأهل لثمن نهائي كأس مصر

المقاولون العرب والداخلية
المقاولون العرب والداخلية

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الترسانة (أحد فرق الدورة الرباعية المؤهلة للصعود إلى دوري المشاهير والأضواء الموسم المقبل)، في تمام الخامسة مساء اليوم على ستاد الجبل الأخضر، في إطار مباريات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

معتمد جمال يطلب لاعبي المقاولون بالتأهل

طلب معتمد جمال، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة مسابقة دوري نايل بشكل مؤقت، والتركيز خلال مواجهة الليلة والعمل على خطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس مصر، حتى تكون دفعة قوية للذئاب المرحلة المقبلة مع استئناف مسابقة الدوري من آجل الاستمرار والبقاء بين الكبار.

الترسانة يحاول استغلال الحالة السيئة للمنافس

أما الترسانة، بقيادة مديره الفني حسين شكري، يحاول استغلال الحالة المعنوية السيئة للاعبي المقاولون العرب، بسبب موقفهم الصعب بجدول دوري نايل واقتراب الفريق من العودة مجددا للقسم الثاني، في العبور لدور الـ16.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والترسانة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة المقاولون العرب والترسانة، المقرر انطلاقها الخامسة مساء اليوم، على ستاد الجبل الأخضر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو2، على الهواء مباشرة.

حكام مباراة المقاولون العرب والترسانة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة المقاولون العرب والترسانة، في اليوم الثاني من دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا طاقم مكون من أحمد حامد فهيم للساحة، ويعاونه مصطفى حسن حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، ومحمد الشناوي حكما رابعا.

حكام مباراة المقاولون العرب والترسانة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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