ماس كهربائي في تكييف وراء حريق شقة سكنيه بروض الفرج

كشفت تحريات رجال مباحث روض الفرج، أن ماسا كهربائيا في تكييف وراء حريق شقة سكنيه وتفحم محتوياتها بروض الفرج.

تلقي بلاغ الحريق

كانت البداية بتلقي رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة روض الفرج، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.