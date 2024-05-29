الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بأكتوبر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

صرحت نيابة أكتوبر الكلية بدفن جثة موظف لقي مصرعه اثناء التنقيب عن الآثار عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفى.

كان لقي شخص مصرعه نتيجة انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع آخرين داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتشال الجثة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار 

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن موظفا اشترك مع 3 آخرين، فى التنقيب عن الآثار، وأثناء الحفر داخل عقار انهارت عليه حفرة مما أسفر عن مصرعه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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مصرع موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى 6 أكتوبر

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