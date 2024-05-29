ضبط 15 ألف لتر وقود و3 أطنان سلع مجهولة المصدر في السنطة بالغربية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، بحملة تموينية تفتيشية مكثفة في دائرة مركز السنطة، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تضمنت الحملة مشاركة كل من: أحمد أبو زيد، مدير عام التجارة الداخلية، الدكتورة ولاء شاهين، مديرة الرقابة التجارية، المفتشين محمد السنوسي وجورج غطاس من إدارة الرقابة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات تموينية متعددة.

حيث تم ضبط محطة تموين سيارات باحتجاز 9،304 لتر من البنزين 80 وكذلك 3،648 لتر من السولار، وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، كما تم ضبط محطة أخرى باحتجاز 712 لتر بنزين 92 و484 لتر سولار بإجمالي 1،198 لتر.



ونجحت الحملة في ضبط مصنع مخلل بإنتاج 1،000 كيلو (واحد طن) من المخلل النهائي بدون بيانات، وكذلك 1،000 كيلو ملح (واحد طن) مجهول المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مخزن أعلاف حيوانية باحتجاز 1،000 كيلو علف (واحد طن) مجهول المصدر وبدون فواتير.



وكذلك ضبط 37 علبة سجائر مستوردة و44 علبة سجائر كيلوباترا، إضافة إلى امتناع أحد التجار عن بيع السجائر، وتم تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار لأحد المحال التجارية.



وعلي الفور قام أعضاء الحملة بتحريز جميع المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادرات والمتهمين.

تأتي هذه الحملة في ظل توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي اكد علي استمرار الحملات علي مدار الساعة، مقدمًا الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.