رئيس رابطة الأندية يكشف تحديات الدورى والعلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الرابطة قد تأخرت كثيرًا في إنشائها، وتم انتخابها منذ عامين، حيث قاموا بتأدية دورًا كبيرًا وحققنا 60% فقط من أهدافهم في رابطة الأندية حتى الآن.

وأشار دياب، خلال لقائه عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، إلى أن انتظام الدوري وانتهائه مثل باقي دوريات العالم يعد التحدي الأكبر بالنسبة للرابطة، مؤكدًا أنهم يهدفون إلى أن يكون الموسم القادم مختلفًا، حيث يتم تنظيم الدوري كموسم واحد فقط، بهدف التخلص من التراكمات الموجودة والعودة للمسار الطبيعي.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح، أعرب "دياب" عن تفاؤله، مؤكدًا أن الأمور ستدار لمصلحة منتخب مصر.