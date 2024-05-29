الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين عيسى: الانتهاء من التصور المبدئى لإصلاح الهيئات الاقتصادية خلال 4 أسابيع (فيديو)

الدكتورحسين عيسى
الدكتورحسين عيسى

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، أن الهيئات الاقتصادية في مصر تشكل تحديًا كبيرًا يستدعي إعادة هيكلتها، موضحًا أن التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه خلال 4 أسابيع.

وأضاف عيسى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة cbc، أن اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية تعمل على تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل هذه الهيئات، وتسعى إلى صياغة معايير محددة تسهم في تقييم وتحسين وضع الهيئات الاقتصادية.

وأضاف: "بعد أن أصبحت الهيئات الاقتصادية عبئًا على الاقتصاد القومي نتيجة الخسائر التي تتكبدها، يجري العمل على تطوير شامل لهذه الهيئات، ومن المتوقع أن تنعكس الإجراءات الإصلاحية على موازنة الحكومة العامة".

وتابع: "لدينا في مصر 59 هيئة اقتصادية، وكثير منها يحتاج إلى إعادة هيكلة"، مشيرًا إلى أن هذه المهمة ليست سهلة، لكنهم يسعون لإنجازها في فترة قصيرة.

الدكتور حسين عيسى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الهيئات الاقتصادية في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى الحوكمة

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