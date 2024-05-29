الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع استمرار جرائم الاحتلال فى رفح.. الأردن يطالب المجتمع الدولى بمحاسبة المسئولين

محرقة رفح
محرقة رفح

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، مجددًا اليوم، واستمرارها بارتكاب جرائم الحرب البشعة بحق الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الأردن يدين ويستنكر استمرار إسرائيل بتحدي القانون الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الحرب في غزة، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وجميع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما جدّد السفير القضاة مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وإلزام إسرائيل بالرضوخ للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

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