بيان فرنسى ألمانى: الردع النووى يلعب دورا أساسيا فى أمن أوروبا

أكد بيان فرنسي ألماني مشترك، اليوم الأربعاء، أن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا تهدد أمن أوروبا، مضيفًا أن البلدين سيواصلان دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وحسب “رويترز” للأنباء، لفت البيان إلى أن الردع النووي يلعب دورا أساسيا في أمن أوروبا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إنه يجب السماح لأوكرانيا بضرب مواقع عسكرية داخل روسيا يطلق منها صواريخ على الأراضي الأوكرانية، ولكن ليس أهدافا أخرى.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا يلعبون بالنار من خلال اقتراح السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودها الغرب بها لضرب روسيا من داخلها، والذي قد يؤدي إلى صراع عالمي.

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس بألمانيا: "نحن ندعم أوكرانيا ولا نريد التصعيد، هذا لم يتغير".

وأضاف: "نعتقد أننا يجب أن نسمح لهم بتحييد المواقع العسكرية التي تطلق منها الصواريخ، والمواقع العسكرية التي تتعرض للهجوم على أوكرانيا، لكن لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بضرب أهداف أخرى في روسيا ومواقع مدنية أو عسكرية أخرى في روسيا".

وعلق شولتس بالقول إنه يتفق مع ماكرون، وأنه طالما احترمت أوكرانيا الشروط التي قدمتها الدول التي زودتها بالأسلحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والقانون الدولي.