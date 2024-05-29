فعاليات مشتركة وتبادل البعثات التعليمية.. تعزيز الروابط الثقافية والشعبية بين مصر والصين (فيديو)

تربط روابط ثقافية وشعبية عديدة مصر والصين وتؤكد على تقاربهما وعلاقتهما القوية، إذ أقيمت العديد من الفعاليات الثقافية المشتركة مثل المعارض الفنية والمهرجانات الموسيقية.

كما أقيم معرض فنى مشترك فى القاهرة عام 2019 ومهرجان موسيقى مشترك فى عام 2020.

ويتم تبادل البعثات التعليمية والبحثية بين مصر والصين لتعزيز التفاهم الثقافى والمستوى العلمى.

وأصبحت اللغة الصينية من اللغات الأكثر رواجا فى مصر وعكسه فى الصين بالنسبة للغة العربية واللهجة المصرية.