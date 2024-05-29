العمدة لـ "الشاهد" الاستثمارات تعمل على توطين التكنولوجيا بمصر

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن مقاطعة المنتجات الأجنبية التي تصنع في مصر تؤثر سلبا على الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأضاف الدكتور كريم العمدة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن المستثمرين يفكرون بمبدأ أنه بلاها مصر، خاصة وأنه كلما حدثت أزمة في عالم لا يخلو من الأزمات وحدوث نوع من أنواع التصادم والعمليات العسكرية بين إسرائيل وفلسطين، تعمل مصر على مقاطعة المنتجات الأجنبية.

وأوضح أن المستثمر يريد أن يأتي للدولة حتى يعمل وينتج ويبيع السلعة ويقلل من السعر ويحسن من المنتج ويصدر المنتج للأسواق الأخرى وبالتالي فإن هدف المستثمر الربح، وهو لا يريد الدخول في متاهات، ولذلك دائما ما نقول بأن "رأس المال جبان".

وأشار إلى أن الدولة المصرية في حاجة إلى الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاستثمار الأوروبي والآسيوي في غاية الأهمية لأنه يعمل على توطين التكنولوجيا.