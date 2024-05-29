الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتدى التعاون العربى الصينى.. شراكة جديدة لتعزيز العلاقات والتبادل الاقتصادى والثقافى (فيديو)

منتدى التعاون العربى
منتدى التعاون العربى الصينى

تأسس منتدى التعاون العربى الصينى يوم 30 يناير عام 2004 ببيان مشترك للصين وجامعة الدول العربية. 

واتفقت الرؤية الصينية مع نظيرتها العربية حول أهمية إنشاء شراكة جديدة بين الجانبين، وفقًا لمجموعة من المبادئ منها تعزيز العلاقات الساسية والتبادلات الثقافية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك حول الشئون الدولية سعيا إلى حفظ السلام العالمى ودعم التنمية. 

يتضمن المنتدى ثلاث آليات تنظيمية رئيسية، الاجتماع الوزارى هو الآلية الأولى على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدل العربية، ويعقد مرة كل سنتين. 

وتأتى الآلية الثانية ممثلة فى اجتماع كبار المسؤولين، وتهتم الآلية الثالثة بإنشاء مجموعة من الآليات الفرعية.

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