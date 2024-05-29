الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة الرصيف البحرى الأمريكى مؤقتا من أمام غزة للإصلاح

الرصيف البحرى الأمريكى
الرصيف البحرى الأمريكى

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال مؤقتا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في مارس إقامة الرصيف العائم قبالة غزة، وتُقدر قيمة الرصيف بحوالي 320 مليون دولار، وشارك في بنائه نحو ألف عسكري أمريكي ودخل حيز العمليات قبل أسبوعين.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون إن جزءا من الرصيف البحري انفصل عنه وإن الرصيف سيجري قطره على مدى الثماني والأربعين ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإجراء إصلاحات به.

وأضافت سينج أن الإصلاح سيستغرق أسبوعا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة.

وكان مسؤولان أميريكيان طلبا عدم ذكر اسميهما قد قالا لرويترز في وقت سابق الثلاثاء إن من المعتقد أن الطقس السيئ هو سبب انفصال ذلك الجزء عن الرصيف.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن الولايات المتحدة نقلت 137 شاحنة مساعدات من الرصيف البحري منذ بدء عملياته، أي ما يعادل 900 طن متري.

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