الرئيس الأوكرانى: المناطق الملغومة فى بلادنا أكبر من أراضى بعض الدول الأوروبية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إن "المناطق الملغومة في بلادنا أكبر من أراضي بعض الدول الأوروبية، ولذلك فإن أوكرانيا والبرتغال ستعملان بشكل منفصل في مسألة إزالة الألغام".

وأضاف زيلينسكي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، أن التعاون بين كييف ولشبونة مخطط له منذ عقود، موضحًا أن هناك اتفاقًا قويًا جديًا يشمل الترميم والمساعدات الإنسانية والطب وإعادة التأهيل وإزالة الألغام.

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء الحرب، سيتم إنفاق الأصول الروسية المجمدة على إعادة بناء أوكرانيا، لذلك يفكر الشركاء الدوليون بالفعل في الاستثمار في بلدنا"، حسب قوله.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تنتظر حاليا تسليمها أنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية.