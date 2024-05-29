الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يساعد التقارب المصرى مع الصين فى حل أزمات المنطقة؟.. نوران عوضين تجيب

مصر والصين
مصر والصين

أوضحت نوران عوضين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كيفية مساعدة التقارب المصري والعربي مع الصين في حل الأزمات التي تواجه المنطقة، قائلة:" إن الجانبين المصري والصيني يمتلكان رؤى متقاربة إزاء ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام العالمي واقامة نظام دولي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة وحقها في اختيار نموذج التنمية الخاص بها. 

 

وأضافت نوران عوضين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن مسار التعاون المصري الصيني شهد مؤخرا أفاق جديدة من خلال انضمام مصر كعضو جديد بتكتل البريكس، وأيضا بعدما أصبحت القاهرة شريكة للحوار في منظمة شنجهاي.

 

وأشارت إلى أن مصر تؤكد من جانبها على مبدأ صين واحدة تدعم كافة الجهود الصينية الرامية إلى وحدة وسلامة الأراضي الصينية، كما ترفض مصر كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين.

العلاقات المصرية الصينية زيارة الرئيس الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء بينهم أطفال فى قصف استهدف شرق خان يونس

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تحركات آليات الاحتلال ودباباته بمحيط معبر رفح (فيديو)

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب