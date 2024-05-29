هل يساعد التقارب المصرى مع الصين فى حل أزمات المنطقة؟.. نوران عوضين تجيب

أوضحت نوران عوضين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كيفية مساعدة التقارب المصري والعربي مع الصين في حل الأزمات التي تواجه المنطقة، قائلة:" إن الجانبين المصري والصيني يمتلكان رؤى متقاربة إزاء ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام العالمي واقامة نظام دولي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة وحقها في اختيار نموذج التنمية الخاص بها.

وأضافت نوران عوضين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن مسار التعاون المصري الصيني شهد مؤخرا أفاق جديدة من خلال انضمام مصر كعضو جديد بتكتل البريكس، وأيضا بعدما أصبحت القاهرة شريكة للحوار في منظمة شنجهاي.

وأشارت إلى أن مصر تؤكد من جانبها على مبدأ صين واحدة تدعم كافة الجهود الصينية الرامية إلى وحدة وسلامة الأراضي الصينية، كما ترفض مصر كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين.