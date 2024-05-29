أستاذ علاقات دولية: القاهرة بالنسبة للصين بوابة العالم العربى والأفريقى

أوضحت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين في هذا التوقيت، قائلة: "الزيارة من جانب الرئيس في توقيت صعب، بالنظر للاضطرابات في حالة الشرق الأوسط".

وأضافت الدكتورة إيمان زهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن القاهرة تسعى للترويج لرسائل مهمة سواء فيما يتعلق برسائل سياسية أو اقتصادية، لافتة إلى أن المحطة الصينية كانت من أهم المحطات ذات الدلالة الجيوسياسية، ليس فقط في الاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين لكن أيضا بناء على المخرجات في قمة المنامة، حيث رسائل القاهرة التي تم استعراضها بشكل واضح فيما يتعلق بتطابق الرؤى سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي.

وأوضحت أن القاهرة بالنسبة للصين هي البوابة للعالم العربي والأفريقي وتتوافق مع الأجندة الصينية.