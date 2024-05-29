بعد مفاوضات شاقة.. رئيس الاستخبارات السابق يقود الحكومة الهولندية

اتفق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، وحلفاؤه في الائتلاف الحاكم على تعيين رئيس المخابرات السابق ديك شوف لقيادة الحكومة اليمينية، لتنتهي بذلك شهور من الترقب بشأن منصب رئيس الوزراء.

وتم تعيين شوف لقيادة ائتلاف يهيمن عليه حزب "الحرية" بزعامة فيلدرز، وهو قوة يمينية متطرفة حققت فوزًا مفاجئًا في انتخابات نوفمبر.

وينضم إلى فيلدرز حزب VVD الليبرالي المنتمي إلى يمين الوسط، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي، وحركة المواطنين المزارعين (BBB).

وسيعقد شوف مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء مع مفاوض التحالف ريتشارد فان زول، وفق "بوليتيكو".

واتفقت الأطراف الأربعة على محاولة فرض المزيد من القيود على الهجرة، وإلغاء قانون من شأنه توزيع المهاجرين في جميع أنحاء البلاد بالتساوي ومحاولة إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمنح لاهاي خيار عدم الالتزام بقواعد الهجرة الخاصة بالكتلة.

ويتمتع شوف، وهو حاليًا أعلى موظف حكومي بوزارة العدل والأمن، بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال السياسات الأمنية، وسبق له أن قاد جهاز المخابرات العامة والأمن AIVD وقبل ذلك كان رئيسًا لمنظمة مكافحة الإرهاب.