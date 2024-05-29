الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مفاوضات شاقة.. رئيس الاستخبارات السابق يقود الحكومة الهولندية

النائب اليميني المتطرف
النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز

اتفق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، وحلفاؤه في الائتلاف الحاكم على تعيين رئيس المخابرات السابق ديك شوف لقيادة الحكومة اليمينية، لتنتهي بذلك شهور من الترقب بشأن منصب رئيس الوزراء.

 

وتم تعيين شوف لقيادة ائتلاف يهيمن عليه حزب "الحرية" بزعامة فيلدرز، وهو قوة يمينية متطرفة حققت فوزًا مفاجئًا في انتخابات نوفمبر. 

 

وينضم إلى فيلدرز حزب VVD الليبرالي المنتمي إلى يمين الوسط، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي، وحركة المواطنين المزارعين (BBB).

 

وسيعقد شوف مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء مع مفاوض التحالف ريتشارد فان زول، وفق "بوليتيكو".

 

واتفقت الأطراف الأربعة على محاولة فرض المزيد من القيود على الهجرة، وإلغاء قانون من شأنه توزيع المهاجرين في جميع أنحاء البلاد بالتساوي ومحاولة إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بمنح لاهاي خيار عدم الالتزام بقواعد الهجرة الخاصة بالكتلة.

 

ويتمتع شوف، وهو حاليًا أعلى موظف حكومي بوزارة العدل والأمن، بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال السياسات الأمنية، وسبق له أن قاد جهاز المخابرات العامة والأمن AIVD وقبل ذلك كان رئيسًا لمنظمة مكافحة الإرهاب.

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تحركات آليات الاحتلال ودباباته بمحيط معبر رفح (فيديو)

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب