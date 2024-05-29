الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم العمدة لـ"الشاهد": الرصاصة الروسية الأوكرانية تحدث فارقا فى سعر الخبز المصرى

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن "جميع الدول العالم مرتبطة ببعضها من الجانب الاقتصادي، كما أن الرصاصة التي تضرب من روسيا لأوكرنيا يمكن أن تحدث فارقا في سعر الخبز المصري، كما أن الدول الكبرى نفسها تتأثر بذلك، رغم أنها دول مشاركة في صنع الأزمة، والمفترض أن يكون لديه توقعات بشأن تداعيات الأزمة، ولكن التأثير يصل إليهم بشكل آخر".

وأضاف العمدة، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "في عامي 1981 و1982 حدثت أزمة دولارية في مصر بسبب ارتفاع أسعار البترول، وأيضا في عام 1986 حدثت أزمة عسكرية في مصر بسبب انخفاض أسعار البترول؛ لأن مصر كانت دولة مصدرة للبترول، مما أثر على العوائد الدولارية للدولة المصرية في ذلك الحين".

وتابع: "في عام 1991 كانت مصر على حافة الإفلاس، جراء تراكم هذه الأزمات، حتى حدثت حرب الخليج وانقذت الدولة المصرية من هذه الأزمة، حين تم إسقاط الديون العسكرية، وخصلت مصر على دفعة اقتصادية للأمام، وتحسنت المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير في عام 1999، حتى وصلنا إلى عام 2003، الذي شهد أزمة دولارية جديدة في مصر عقب قفزة لسعر صرف الدولار من 3 إلى 7 جنيهات".

واستكمل: "سعر الدولار لم يكن أبدا ثابتا في مصر، ونستطيع تجاوز الأزمات التي نتعرض لها من خلال الوعي المجتمعي وتعظيم قيمة العمل والإنتاج، كما من الضروري أن نهتم بالإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لمواجهة الأزمات التي نتعرض لها من حين لآخر، وقد لاحظنا مؤخرا أن حروب الجيل الرابع تؤثر سلبا على الاقتصاد؛ بسبب سهولة ترويج الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة".

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