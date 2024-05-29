الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناشرة فاطمة البودي: فخورة بفوز كتاب "العين" بجوائز الدولة

الناشرة فاطمة البودي
الناشرة فاطمة البودي

عبرت الناشرة الدكتورة فاطمة البودي، مدير دار العين والنشر، عن سعادتها وفخرها بفوز ثلاثة من كتاب الدار بجوائز الدولة للعام 2024، والتي أعلنت أمس الثلاثاء. 

 

الناشرة فاطمة البودي: فخورة بفوز كتاب دار العين بجوائز الدولة

 

وقالت الناشرة فاطمة البودي، مدير دار العين والنشر، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: أنا سعيدة جدا بفوز كتاب دار العين وأعمالهم الصادرة عن الدار بجوائز الدولة لهذا العام.

 

وأردفت “البودي”: ومن دواعي سروري فوز الباحث الشاب عبد الرحمن الطويل بجائزة الدولة التشجيعية عن كتابه “الفسطاط وأبوابها”.

 

وتابعت: “مصدر سعادتي أن عبد الرحمن الطويل ما زال شابا أمامه الوقت والعمر ليبدع، وأتنبأ له أن يكون رقما فارقا في مجاله، مجال البحث التاريخي والتراث.. وسعيدة أكثر كون الكتاب الذي فاز عنه بجائزة الدولة التشجيعية صادر عن دار العين للنشر، وهو ضمن خطة والخط الجديد الذي تنتهجه الدار”. 

 

واستكملت “البودي”: لا نقتصر في دار العين على نشر الروايات والأعمال الأدبية فقط، إنما نولي اهتماما كبيرا بنشر وإصدار الكتب البحثية والكتب التاريخية.   

 

وتابعت: كما لم تنس دار العين الدراسات الأدبية والنقدية، وفازت من خلالها الباحثة الدكتورة غراء مهنا بجائزة الدولة التقديرية فرع الآداب.. كما فاز الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال بجائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب.

 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق  والتشجيعية"، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".


كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.


وقالت وزيرة الثقافة: "أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".


وتابعت: "إنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المُقدمة واختيار الفائزين".

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