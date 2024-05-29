الكنيست يقر قانونا يمنع أصحاب العمل من طرد زوجات جنود الاحتياط

صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الثالثة والأخيرة على تشريع يمنع طرد أو تخفيض ظروف عمل زوجات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الخدمة الاحتياطية، ولمدة 14 يومًا بعد انتهاء خدمتهم دون الحصول أولًا على تصريح من لجنة التوظيف المزمع تشكيلها في وزارة الدفاع.

وينص القانون على أنه كإجراء مؤقت حتى نهاية عام 2025 - قابل للتمديد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات - سيتم منع أصحاب العمل من طرد الموظف الذي لديه طفل يصل عمره إلى 14 عامًا أثناء الخدمة الاحتياطية لشريكه، بشرط أن تكون خدمة الاحتياط إما إلزامية أو تستمر لمدة 21 يومًا على الأقل، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقد يواجه أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون إجراءات جنائية وعقوبات مالية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الأزواج الذين لديهم طفل واحد على الأقل مؤهلين للحصول على راتب جنود الاحتياط لمرة واحدة من الحكومة الإسرائيلية، وسيُسمح لهم بالذهاب في إجازة بدون أجر أثناء الخدمة.