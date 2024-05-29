الأمم المتحدة: 940 ألف شخص نزحوا من رفح فى 3 أسابيع

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الثلاثاء، إنه ما لا يقل عن 940 ألف شخص نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة "تكثيف الأعمال العدائية وإصدار أوامر الإخلاء" من قبل القوات الإسرائيلية.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان له، أن "الهجمات على رفح استمرت بلا هوادة، والمدنيون الذين نزحوا بسبب الأعمال العدائية يفتقرون إلى المأوى، ويفتقرون إلى الغذاء والمياه والإمدادات الأخرى الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

وأشار إلى أن "المنشآت الصحية هناك لا تزال تواجه نقصا حادا في الوقود والإمدادات الطبية بينما يتعين عليها التعامل مع التدفق المتزايد للضحايا بسبب الإصابات والحروق".

وقال حق: "بينما يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحًا من حيث المبدأ، فمن الصعب للغاية على منظمات الإغاثة الوصول من جانب غزة بسبب الأعمال العدائية والظروف اللوجستية الصعبة وإجراءات التنسيق المعقدة".

واستشهد ما لا يقل عن 29 فلسطينيًا في هجومين إسرائيليين منفصلين في رفح أمس الثلاثاء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة ولجنة الطوارئ في محافظة رفح.