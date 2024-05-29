الفنان أنسي أبو سيف عن فوزه بالجائزة التقديرية: نتيجة مبهجة لمشواري الفني

فاز الفنان مصمم المناظر ومهندس الديكور أنسي أبو يوسف، بـ جائزة الدولة التقديرية فى فرع الفنون، حسبما أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وقال الفنان أنسي أبو يوسف، في تصريحات خاصة للدستور: "شعرت بالسعادة، والحمدلله كانت نتيحة المشوار إنني نلت هذه الجائزة، وأرى أنه شئ إيجابي جدًا".

الفنان أنسي أبو يوسف: الجائزة التقديرية نتيجة مبهجة لمشواري الفني

وأضاف أنسي أبو يوسف: "مجالنا الفني يحتاج أن الأعمال تتقدر، الحمدلله أنه تم تقدير مشواري الفني، ورغم أنه ليس مشوارًا طويلًا ولكن النتيجة مبهجة".

وسأل "الدستور" الفنان أنسي أبو يوسف، حول أهمية هذه الجائزة لفتح بابًا واسعًا لصانعي السينما، وتحديدًا لمهندسي الديكور، فأجاب الفنان أنسي أبو يوسف: السينما هي صناعة لمجموعة من الأشخاص، وجميعهم متساويين مدير التصوير مثل المخرج، ومهندس الديكور، مثل المونتير وغيره.

وأكد أبو يوسف: إنني فزت الجائزة هذا لايعني أنها كانت محرومة في السابق عن مهندسي الديكور، ولكنى أرى أنها علامة إلى أن فن السينما يُقدر، بجميع أقسامه التي تهم الصناعة نفسها، لأنه فن وأنه يتم تقدير في شخصي فإنني محظوظ بالطبع.

الفنان أنسي أبو سيف

أعمال الفنان أنسي أبو يوسف

تخرج الفنان أنسي أبو يوسف، من المعهد العالي للسينما عام 1967، عمل في بداياته كمساعد لمهندس الديكور بفيلم "المومياء" مع شادي عبد السلام، ليشارك في العام التالي في فيلم "يوميات نائب في الأرياف" كمهندس مناظر.

ثم أبدع أنسي أبو يوسف، في الكثير من الأعمال الفارقة والهتمة في السينما المصرية، مثل أفلامه "إسكندرية كمان وكمان"، "عرق البلح، "أيام السادات"، "الكيت كات"، "رسائل البحر"، "الكنز"، "إبراهيم الأبيض"، "أيام السادات"، "أرض الخوف" وغيرها.

وكانت دكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

وقالت وزيرة الثقافة: "أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر" مضيفة: "إنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات".