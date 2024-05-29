موعد نهائي دوري ابطال اوروبا 2024 بتوقيت الدول العربية والقنوات الناقلة

يتساءل الكثير من عشاق كرة عن موعد نهائي دوري ابطال اوروبا 2024 بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند وهو الحدث المرتقب الذي ينتظره عشاق كرة القدم عالميا، حيث يترقب الجميع هذه المواجهة النارية بين "الملكي" و"أسود الفيستفاليا"، حيث يتنافسان على لقب بطل أوروبا، في مباراة مثيرة تترقبها الجماهير في جميع أنحاء العالم لذا يمثل معرفة موعد نهائي دوري ابطال اوروبا 2024 أهمية كبيرة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وسيكون موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وستقام المباراة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بتوقيت الدول العربية

إليك موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت بعض الدول العربية:

الإمارات: 11:00 مساءً.

المغرب والجزائر: 9:00 مساءً.

تونس: 8:00 مساءً.

الأردن: 10:00 مساءً.

لبنان: 10:00 مساءً.

العراق: 9:00 مساءً.

الكويت: 10:00 مساءً.

عمان: 11:00 مساءً.

قطر: 11:00 مساءً.

البحرين: 11:00 مساءً.

دورتموند يتأهل للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه

ونجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في تحقيق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تمكنه من الفوز على فريق باريس سان جيرمان في الذهاب والإياب بنتيجة 1- 0 لكل مباراة لتكون حصيلة المبارتين بمجموعها 2-0 وبذلك يخوض بوروسيا دورتموند النهائي الثالث في تاريخه، حيث توج بلقب دوري الأبطال في عام 1997، وخسر النهائي الثاني عام 2013 أمام بايرن ميونيخ.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتتولى مجموعة قنوات "بين سبورت" بث المباراة النهائية باعتبارها الحاصلة على حقوق بث مباريات المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 حتى الآن، إلا أن من المتوقع أن تخصص "بين سبورت" عدة قنوات لتغطية هذا الحدث الكبير، نظرًا لاهتمام الجماهير العربية الكبير به، ومن المتوقع أن تكون قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 هما المرشحتان الأقوى لنقل المباراة النهائية، مع وجود إمكانية لوجود قنوات أخرى تقديم التعليق بلهجات عربية مختلفة أو تحليل المباراة.