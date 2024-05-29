كيف أثرت الحرب الإسرائيلية على إيرادات قناة السويس؟.. كريم العمدة يوضح لـ"الشاهد"

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أحدثت أزمة كبيرة في السياحة المصرية، وذلك في الوقت الذي كانت تنتظر فيه مصر موسما سياحيا متميزا، بعد أن ألغت العديد من الأفواج السياحية رحلاتها إلى مصر، خوفا من ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية".

وأضاف العمدة، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "السياحة تأثرت أيضا بشكل ملحوظ منذ الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على السياح من دول روسيا وأوكرانيا، حتى نجحت مصر في تعويضها من دول أخرى في أوروبا وآسيا، ولكن أحداث غزة أثرت على السياحة مرة أخرى، ولم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تأثرت بالأزمة، بل وصلت تداعياتها إلى الأردن ولبنان".

وتابع: "الأمر الأخطر من ذلك هو تأثر إيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة حركة الملاحة التي تعرضت لعمليات تهديدات من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، كما أن هناك أكثر من 30 ألف سفينة سنويا تدخل البحر الأحمر، وأغلبها يمر عبر قناة السويس، وتأثر نشاطها بسبب التوترات في البحر الأحمر".