"الصحة العالمية" تحذر بشأن الوضع الصحى الصعب فى غزة

أصدرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية بيانًا مفصلًا يعبر عن قلق المنظمة إزاء الوضع الصحي الصعب في قطاع غزة، مشيرة إلى عدم فهمها لسبب استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف في المنطقة.

وأوضحت المتحدثة أن هذا الاستهداف يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المدنيين ويعرض الخدمات الطبية الحيوية للخطر، معبرة عن استنكار المنظمة الشديد لهذا السلوك اللا إنساني.

وفيما يتعلق بالحالات الطبية في غزة، أشارت المتحدثة إلى أن فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين تبقى ضئيلة بسبب الظروف القاسية التي يواجهونها، مشيرة إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والمستلزمات الطبية يزيد من تعقيد الوضع الصحي في المنطقة.

وفي نفس السياق، أعربت المتحدثة عن عدم وجود أي منطقة آمنة في غزة يلجأ إليها الناس، مؤكدة أن السكان يواجهون خطرًا متزايدًا على حياتهم بسبب العمليات العسكرية والاشتباكات المتواصلة.

وفي ختام البيان، دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لحماية الحياة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الطبية اللازمة إلى المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين والبنية التحتية الصحية.