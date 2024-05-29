الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن نصرالله يدين بشدة المجزرة فى رفح ويطالب بتحرك دولى

حسن نصرالله
حسن نصرالله

في خطاب حاد ومندد، أدان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بشدة المجزرة الوحشية التي وقعت في مدينة رفح، مطالبًا بوقوف دولي حاسم ضد ما وصفه بـ"وحشية العدو".

 

قال نصرالله: "لا يمكن أن أتحدث في ذكرى عزيزة دون أن نقف ولو لدقائق أمام المذبحة التي حصلت في رفح"، مضيفًا أن هذه الهجمات لم تكشف فقط عن وحشية العدو، بل أكدتها وأوضحتها بشكل أكبر من أي وقت مضى.

 

وقد وصف نصرالله العدو بأنه "غادر" و"لا يملك قيمًا أو ضوابط أو أخلاقًا أو إنسانية أو ضميرًا". 

 

وأشار إلى أن المجزرة في رفح، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية خيام اللاجئين، تعتبر "مهولة ومروعة".

 

وعبر نصرالله عن استنكاره لتصريحات رسمية أمريكية تعبّر عن القلق إزاء الأحداث، مشيرًا إلى أن العالم والمجتمع الدولي يجب أن يتحركوا بسرعة لوقف هذه الحرب والعدوان على أهل غزة.

 

وختم نصرالله خطابه بالتأكيد على أن الشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة لن يستسلموا، مؤكدًا أن القوة والصمود ستحميهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

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