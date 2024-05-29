نصف مليار جنيه لإنشاء مستشفى صحة نفسية بالمنوفية

أعلنت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موافقة وزارة الصحة والسكان ومحافظ المنوفية، عن رصد ميزانية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لإنشاء مستشفى صحة نفسية بميت سراج التابعة لمركز قويسنا.

وكانت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية، وذلك بشأن المطالبة بالإسراع في الانتهاء من إنشاء مستشفى الصحة النفسية الجديدة بميت سراج مركز قويسنا.

وطالبت النائبة الدكتورة هناء سرور بسرعة الانتهاء من تعديل الرسومات الهندسية للمبني بجامعة عين شمس بعد التوجيه بذلك من هيئة الاعتماد والرقابة.

كما سبق وتقدمت النائبة هناء سرور بطلب للواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتخصيص قطعة بنطاق الوحدة الصحية بميت سراج مركز قويسنا لصالح إنشاء مستشفى صحة نفسية جديدة حيث وافق المحافظ على تخصيص الأرض.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيسة أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة بأنه تم بالفعل رصد ميزانية ٥٠٠ مليون جنيه لإنشاء المستشفى الجديدة بميت سراج، مشيرة إلى أن هذه المستشفى ستخدم وسط الدلتا بأكملها حيث ستصبح بسعة ٢٢٠ سريرا.

كما ستشمل على أقسام داخلية واشعة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة سينية وأقسام للصحة النفسية وأقسام لعلاج الإدمان.

وتقدمت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرعايته الدائمة للمنظومة الصحية بالمنوفية كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة وذلك لحرصها الدائم على تطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.