الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصف مليار جنيه لإنشاء مستشفى صحة نفسية بالمنوفية

الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور

أعلنت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موافقة وزارة الصحة والسكان ومحافظ المنوفية، عن رصد ميزانية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لإنشاء مستشفى صحة نفسية بميت سراج التابعة لمركز قويسنا.

وكانت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان و رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية، وذلك بشأن المطالبة بالإسراع في الانتهاء من إنشاء مستشفى الصحة النفسية الجديدة بميت سراج مركز قويسنا.

txt

صحة نفسية مجانية لمرضى الإدمان بالمناطق المطورة.. 36 مركزًا وعيادة لتقديم الخدمة والعلاج

وطالبت النائبة الدكتورة هناء سرور بسرعة الانتهاء من تعديل الرسومات الهندسية للمبني بجامعة عين شمس بعد التوجيه بذلك من هيئة الاعتماد والرقابة.

كما سبق وتقدمت النائبة هناء سرور بطلب للواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتخصيص قطعة بنطاق الوحدة الصحية بميت سراج مركز قويسنا لصالح إنشاء مستشفى صحة نفسية جديدة حيث وافق المحافظ على تخصيص الأرض.

txt

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزي ويحيل 52 من المتغيبين للتحقيق

 ومن جانبها أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيسة أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة بأنه تم بالفعل رصد ميزانية ٥٠٠ مليون جنيه لإنشاء المستشفى الجديدة بميت سراج، مشيرة إلى أن هذه المستشفى ستخدم وسط الدلتا بأكملها حيث ستصبح بسعة ٢٢٠ سريرا.

كما ستشمل على أقسام داخلية واشعة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة سينية وأقسام للصحة النفسية وأقسام لعلاج الإدمان.

وتقدمت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرعايته الدائمة للمنظومة الصحية بالمنوفية كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة وذلك لحرصها الدائم على تطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ٥٠٠ مليون جنيه لإنشاء مستشفى النائبة هناء سرور مستشفى صحة نفسية محافظ المنوفية

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات واسعة مع قوات الاحتلال بضاحية شويكة فى طولكرم بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب