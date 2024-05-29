الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن": الدولة وضعت خطة مُحكمة لمواجهة أى زيادة فى الأسعار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضاف حزب مستقبل وطن، الدكتورة هالة حلمى السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة موسعة، لعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل التحديات الراهنة.

الأمانة المركزية

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات الأمانة المركزية للحزب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب في المحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية، التي يعقدها حزب مستقبل وطن، مع عدد من المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا والملفات الهامة.

ورحب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، بالمشاركين في الندوة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد، مؤكدا على استمرار نهج حزب مستقبل وطن في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أن حزب مستقبل وطن يمتلك القدرة علي الساحة السياسية، والأغلبية النيابية في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن الحزب لديه إيديولوجية وأهداف واضحة لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها.

من جانبها، تقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر لحزب مستقبل وطن على الدعوة للقاء قيادات الحزب، مشيدة بأداء نواب الحزب في المجالس النيابية وأداء كوادره وقواعده السياسية في الشارع المصري، مؤكدة أن الحزب يلعب دور سياسي مهم ويساهم في خلق مناخ استثماري جاذب ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

أسباب زيادة الأسعار

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، عن أسباب زيادة الأسعار الفترة الماضية في الأسواق المحلية والآليات الحكومية لمواجهتها، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة مُحكمة لكبح جماح التضخم ومجابهة أي زيادة في الأسعار.

وشهد اللقاء تفاعلا بين الحوار، وفتح باب المناقشات والتساؤلات من قيادات وكوادر الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والتنظيمين بالحزب من مختلف المحافظات، حول القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري.

وفي ختام الندوة، أهدى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، درع حزب مستقبل وطن، للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرا لجهودها ودورها البارز في نشاط وزارة التخطيط.

وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
وزيرة التخطيط فى ندوة
وزيرة التخطيط فى ندوة "مستقبل وطن"
حزب مستقبل وطن وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدولة المصرية أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب بمجلس النواب

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