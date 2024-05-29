فوائده عديدة.. هل يتسبب تناول البطيخ في زيادة الوزن؟

البطيخ فاكهة منعشة وشعبية تُستهلك في فصل الصيف نظرًا لمحتواه العالي من الماء وقدرته على ترطيب الجسم، يتساءل الكثيرون عما إذا كان تناول البطيخ قد يتسبب في زيادة الوزن، لذا سنستعرض هذا الموضوع من جوانب متعددة.

محتوى البطيخ الغذائي

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تتجاوز 90% من وزنه، مما يجعله منخفض السعرات الحرارية، يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطع (حوالي 150 جرامًا) على ما يقرب من 46 سعرة حرارية فقط. كما يحتوي على كمية صغيرة من الكربوهيدرات (حوالي 11.5 جرام)، بما في ذلك السكر الطبيعي (حوالي 9 جرام)، وقليل من الألياف الغذائية (حوالي 0.6 جرام).

القيمة الغذائية للبطيخ

البطيخ غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، وفيتامين A (من الكاروتينات)، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، والتي قد تساعد في الحماية من بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

هل يتسبب البطيخ في زيادة الوزن؟

من الناحية النظرية، لن يتسبب تناول البطيخ بكميات معتدلة في زيادة الوزن نظرًا لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية.

ومع ذلك، كأي طعام آخر، تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة في استهلاك السعرات الحرارية، ما قد يساهم في زيادة الوزن على المدى البعيد إذا لم يتم تعويضه بحرق السعرات الحرارية من خلال النشاط البدني.

فوائد البطيخ للصحة