ناصر القدوة: هناك مجموعة من الدول على وشك أن تعترف بالدولة الفلسطينية

قال ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن هناك مجموعة من الدول على وشك أن تعترف بالدولة الفلسطينية منها سلوفينيا أو أن تضع اعترافًا سابقًا في سياق قانوني أكثر إلزامًا للدولة، وربما هناك بلجيكا ولوكسمبورج، وقد تكون هناك دول أخرى طبعًا إذا قامت فرنسا بهذه الخطوة، فإن هذا سوف يفتح الباب أمام الكثير من الدول الأخرى.

وأضاف القدوة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما جرى في الدنمارك مسألة متعلقة بالبرلمان مش مسألة متعلقة باالحكومة وبالتالي أهميته محدودة هنا، موضحًا أن الجانب الفلسطيني والجانب العربي ربما أكثر من الجانب الفلسطيني يستطيع أن يفعل الكثير، ولكن هذا يجب أن يكون متفاهمًا عليه ومتفقًا عليه ويأخذ شكل التمسك بالحل الكلي.

وأكد، أنه لا يوجد حل لمسألة من المسائل القائمة بمعزل على المسائل الأخرى، فيجب أن نتمسك بضرورة المقاربة الشاملة التي تضمن التسوية السياسية، والحل السياسي وتأخذ بعين الاعتبار وجود دولة فلسطين والاستقلال الوطني الفلسطيني على أساس حدود 1967 ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل المسائل المتعلقة بالوضع في قطاع غزة، وأن نرفض تقسيم هذه المسائل.